Как украшают пасхальные яйца в разных странах мира

BBC News Украина собрала девять уникальных техник декорирования - от Украины до Индонезии.

Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций depositphotos.com

Традиция росписи яиц появилась сотни, а то и тысячи лет назад. Сегодня декорированное яйцо ассоциируется с празднованием Пасхи христианами разных конфессий в разных странах.

Хотя исследователи до сих пор не знают, где именно зародился такой вид искусства.

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Наряду с традиционными техниками, которые передавались по наследству на протяжении многих поколений, постоянно появляются и новые.

Кроме яиц птицы - куриных, гусиных, страусиных, - так же становятся популярными и деревянные, стеклянные, пластмассовые, шоколадные.

Мы собрали 9 уникальных техник декорирования яиц в разных странах мира.

Для Украины роспись яиц - одна из идентифицирующих традиций. Оформленная с помощью воска и красок писанка ныне известна на весь мир.

Анна Силявина (на фото) родом из Ивано-Франковской области. Она учит всех желающих создавать одну из самых популярных писанок - гуцульскую.

С помощью специального инструмента - писака - на скорлупу наносится восковой рисунок. Затем яйцо погружают в краску. Такую операцию повторяют несколько раз с разными красителями.

Когда в конце воск расплавляют над огнем и вытирают, в руках оказывается писанка с разноцветным узором.

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Уже 70 лет Мари Джукубицова и Людмила Власкова из чешского региона Южная Моравия совершенствуют свои навыки росписи методом шкрябания.

На яйцо наносится только один слой краски, а затем специальным инструментом часть краски соскабливают.

В результате получаем узор натурального цвета яйца, обычно белого.

Лужицкие сербы, проживающие на территории Восточной Германии, передают из поколения в поколение технологии росписи писанок цветным воском.

По завершению работы воск остается на скорлупе. Поэтому рисунок получается рельефным и разноцветным.

Собственным изобретением считают такую технику и румыны.

Технику, которую применяет румынка Иоанна Матей, можно отнести к классической росписи писанок.

На яйцо наносится узор тонким слоем расплавленного воска и покрывается краской.

В отличие от росписи гуцульских писанок, здесь используется только один слой краски, обычно красной.

Техника оформления пасхальных яиц Ласло Богнар происходит от популярной в Венгрии отделки яйца металлической проволокой.

Г-н Богнар усовершенствовал технологию, полностью заковав яйцо в металл.

Изготовление одного такого яйца занимает несколько дней.

Обычно г-н Богнар использует яйца индейки, скорлупа которых гораздо крепче куриных.

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Словенец Франк Гром - один из самых известных мастеров, которые применяют технику сверления.

В скорлупе делаются отверстия с помощью специальной бормашинки.

Для одного такого яйца нужно сделать от 2500 до 3500 отдельных отверстий, и обычно на это уходит целая неделя.

Особенно ярко такие пасхальные атрибуты выглядят в темноте с подсветкой изнутри.

Изделия Чики Ватанабе не имеют ничего общего с писанкарством, но тоже являются традиционным пасхальным символом для Британии.

Г-жа Ватанабе украшает яйца, изготовленные из шоколада, разными кремами и глазурью.

Тираж каждого дизайна ограничен - не более пяти.

Традиция оформлять яйца к Пасхе существует и в, казалось бы, почти полностью мусульманской стране Ираке.

Живущие там христиане экспериментируют с погружением яйца в красители разных цветов.

Дополнительный эффект можно получить, если облить яйцо сначала одним цветом, потом другим.

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На острове Бали в Индонезии очень мало христиан, и пасхальные яйца среди местных не популярны.

Но Ваян Сандра организовал целый бизнес, расписывая яйца кисточкой.

Его покупатели - европейцы, которые на пасхальные праздники приезжают отдохнуть на популярный курорт.

Напомним, в текущем 2018 году праздник Пасхи приходится на первую неделю апреля. Праздник в Украине отпразднуют 8 апреля. Государством предусмотрен выходной день