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Генсек НАТО отказался комментировать подготовку ядерной атаки на РФ

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В НАТО существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса, например, в США есть оружие, а у других стран - средства доставки. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
nato.int

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал называть страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий Североатлантического альянса. Об этом он заявил на встрече со студентами университета в Далласе, штат Техас, сообщает пресс-служба НАТО.

При этом он предложил студенту, который поставил вопрос о странах-участницах программы совместных ядерных миссий, найти нужную ему информацию в Google и решить, "доверять этим данным или нет".

По словам Столтенберга, в НАТО уже давно существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса.

"Например, в США есть оружие, а у других стран - средства доставки, например, самолеты. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, и мы, как и раньше, нуждаемся в этом", - подчеркнул генсек альянса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что США проводит учения в Европе для подготовки НАТО "в рамках совместных ядерных миссий" к применению тактического ядерного оружия против РФ.По его словам, входящие в альянс страны, у которых нет собственного ядерного оружия, "участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков".

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Теги: НАТО, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерное испытание, генсек, Россия-НАТО, Йенс Столтенберг
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Источник: korrespondent.net

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