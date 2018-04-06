Генсек НАТО отказался комментировать подготовку ядерной атаки на РФ

В НАТО существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса, например, в США есть оружие, а у других стран - средства доставки. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не стал называть страны, которые участвуют в программе совместных ядерных миссий Североатлантического альянса. Об этом он заявил на встрече со студентами университета в Далласе, штат Техас, сообщает пресс-служба НАТО.

При этом он предложил студенту, который поставил вопрос о странах-участницах программы совместных ядерных миссий, найти нужную ему информацию в Google и решить, "доверять этим данным или нет".

По словам Столтенберга, в НАТО уже давно существует практика разделения ядерных возможностей членов альянса.

"Например, в США есть оружие, а у других стран - средства доставки, например, самолеты. Разные страны работают вместе, чтобы обеспечить ядерный потенциал, и мы, как и раньше, нуждаемся в этом", - подчеркнул генсек альянса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что США проводит учения в Европе для подготовки НАТО "в рамках совместных ядерных миссий" к применению тактического ядерного оружия против РФ.По его словам, входящие в альянс страны, у которых нет собственного ядерного оружия, "участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков".

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