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Экс-президента Южной Кореи посадили на 24 года

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Пак Кын Хе отправилась в тюрьму за коррупционные преступления вслед за своей скандальной подругой Чхве Сун Силь.
Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения
Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения
EPA/UPG

В пятницу, 6 апреля, в Центральном окружном суде Сеула рассмотрели дело экс-лидера Южной Кореи Пак Кын Хе. Экс-президента приговорили к 24 годам тюремного заключения за коррупцию и злоупотребление полномочиями в бытность лидером страны. Об этом сообщает Интерфакс.

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Помимо того, Пак Кын Хе обязали выплатить штраф в размере 16,9 миллионов долларов. Ранее прокуратура просила для нее 30 лет тюрьмы.

В феврале к 20 годам лишения свободы приговорили ее подругу, Чхве Сун Силь, которая также совершала коррупционные преступления, в том числе взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями.

Чхве Сун Силь была замешана в крупном коррупционном скандале в Южной Корее. Пользуясь доверием и прикрываясь именем главы государства, подруга президента пыталась вмешиваться в государственные дела и вымогала деньги у крупных предприятий Южной Кореи с целью личного обогащения. В результате данного скандала Пак Кын Хе отстранили с президентского поста и арестовали в марте 2017 года по обвинению в коррупции.

Напомним, в четверг, 5 апреля, экс-президента Бразилии посадили на 10 лет за коррупцию. 

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Теги: Южная Корея, Пак Кын Хе, коррупция, суд, арест
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