Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

15 дней, отведенные Павлу Дурову ФСБ для выдачи доступов к данным пользователей, истекли. Теперь Telegram может быть заблокирован на территории РФ.

Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера Telegram в Таганский районный суд Москвы. Информация об этом появилась в пятницу, 6 апреля, на официальном сайте Роскомнадзора.

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“На основании ст. 15.4 федерального закона “Об информации, информационных технологиях и о защите информации“ Роскомнадзором в пятницу, 6 апреля, подано исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership“, - гласит сообщение.

Роскомнадзор называет причиной подачи иска неисполнение компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора информации, установленной п. 4.1. ст.10.1 данного закона.

Павел Дуров ранее получал требования ФСБ предоставить информацию для декодирований сообщений пользователей, однако отказывался. Дуров заявил, что угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, и компания будет отстаивать неприкосновенность частной жизни пользователей.



Telegram судились с Роскомнадзором дважды. Первый раз, когда в мировом суде Мещанского района Москвы Telegram Messenger LLP (Лондон) был оштрафован на 800 000 рублей (около 14 000 долларов США). Компания подала жалобу на это решение, однако решение суда все равно было признано законным. Второй раз – 20 марта, когда Верховный суд России снова отказал Telegram, в признании приказа ФСБ РФ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей незаконым. Роскомнадзор дал Павлу Дурову 15 дней на предоставление данных, однако основатель Telegram снова отказался.

Telegram-канал Mash сообщил, сколько времени может занять блокировка Telegram.



“Иск традиционно отправляется почтой, после чего его расписывают судье. Обычно это занимает около недели. Судья должен будет назначить дату заседания. Если в итоге суд решит-таки блокировать телегу, представители Дурова смогут подать аппеляцию. Это займет еще примерно месяц. С учетом обжалования во всех российских инстанциях, процесс должен занять около 2 месяцев“, – информирует канал.

Напомним, В ФСБ уверены, что переписку пользователей в Telegram нельзя считать тайной. Поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения. Суд обязал Telegram передать ключи шифрования 20 марта.