Россия отрицает хранение химоружия на базе под Саратовом

В РФ заявили, что все базы, на которых хранилось химоружие, известны, но город Шиханы к ним не относится. В Саратовской области был объект, но не в этом городе, заверил полпред российского президента.

В России заверили, что в лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий в городе Шиханы (Саратовская область) никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ Новичок. Об этом заявил экс-глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, передает Интерфакс.

"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы", - сказал полпред российского президента.

По его словам, все базы, на которых хранилось химоружие, "известны", но город Шиханы "к ним не относится". Бабич пояснил, что в Саратовской области "был объект", но не в этом городе.

Ранее сообщалось, что боевое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, разрабатывалось на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы. Эту информацию британские разведчики озвучили в ходе брифинга для союзников, чтобы убедить их в причастности России к отравлению Скрипалей.

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