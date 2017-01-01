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Монголия окажет России гуманитарную помощь по Кемерово

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Страна 7 апреля отправит в РФ на самолете партию противоожоговых медикаментов для пострадавших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня.
Монголия хочет помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово
Монголия хочет помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово
Алексей Дружинин / ТАСС

Власти Монголии отправят в Россию партию медикаментов для пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает ТАСС.

"Правительство Монголии решило направить производящуюся в стране мазь в качестве гуманитарной помощи тем, кто пострадал в кемеровском ТЦ Зимняя вишня. Это противоожоговый препарат, имеющий некролитические, противовоспалительные, обезболивающие, тромболитические и фибринолитические свойства", - цитирует агентство пресс-атташе посольства РФ в Улан-Баторе Ксению Панкову

Медикаменты переправят в РФ самолетом авиакомпании Аэрофлот.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

 

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Теги: Монголия, Гуманитарная помощь, Кемерово, пожар в кемерово
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Источник: korrespondent.net

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