Монголия окажет России гуманитарную помощь по Кемерово

Страна 7 апреля отправит в РФ на самолете партию противоожоговых медикаментов для пострадавших при пожаре в торговом центре Зимняя вишня.

Монголия хочет помочь пострадавшим при пожаре в Кемерово Алексей Дружинин / ТАСС

Власти Монголии отправят в Россию партию медикаментов для пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре Зимняя вишня. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает ТАСС.

"Правительство Монголии решило направить производящуюся в стране мазь в качестве гуманитарной помощи тем, кто пострадал в кемеровском ТЦ Зимняя вишня. Это противоожоговый препарат, имеющий некролитические, противовоспалительные, обезболивающие, тромболитические и фибринолитические свойства", - цитирует агентство пресс-атташе посольства РФ в Улан-Баторе Ксению Панкову

Медикаменты переправят в РФ самолетом авиакомпании Аэрофлот.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.

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