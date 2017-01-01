В России подали иск о блокировке Telegram

Российский Роскомнадзор намерен добиться блокировки на территории России мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений пользователей.

В России намерены заблокировать на территории страны мессенджер Telegram. Соответствующий иск в пятницу, 6 апреля, подал Роскомнадзор в московский суд, сообщает Интерфакс.

Причиной стал отказ администрации Telegram предоставить российским спецслужбам ключи для расшифровки переписок пользователей.

Ранее Верховный суд РФ отклонил иск юристов Telegram, которые пытались добиться отмены приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений. Теперь у Telegram есть 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В компании Павла Дурова пообещали подать апелляцию.

В ФСБ России заявили, что переписку пользователей в Telegram и других мессенджерах нельзя считать тайной, поэтому ведомство должно иметь право получать к ней доступ без судебного разрешения.

Напомним, Павел Дуров раньше заявлял, что мессенджер Telegram не имеет никакого отношения к России и не является российским продуктом.

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