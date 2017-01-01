В Антарктиде впервые собрали урожай овощей

Достижение этого года - 18 огурцов и 70 редисок.

На немецкой антарктической станции Ноймайер III ученые впервые получили урожай овощей, выращенных в теплице без естественной почвы, дневного света и агрохимикатов.

Об этом сообщает AP.

На станции созрели 3,6 килограмм зеленого салата, 18 огурцов и 70 редисок. В это время снаружи были морозы от -20 и ниже, овощи выращивались в специальной теплице.

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Исследования координирует Германский центр авиации и космонавтики. Это первый такой опыт. При этом ученые уже в мае текущего года надеются собрать здесь еще один урожай овощей и фруктов, который предположительно достигнет 4-5 килограмм.

Отмечается, что опыт выращивания съедобных растений в экстремальных условиях Антарктиды может быть в дальнейшем применен в будущих поселениях на Луне или Марсе и на межпланетных космических кораблях.

Как сообщалось 21 марта, на ремонт украинской станции в Антарктике выделили 15 млн гривен.