В Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram
В Кремле Telegram считают удобным мессенджером, но в случае блокировки найдут ему альтернативу.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости.
Читай также: Дуров согласился на компромисс по Telegram
“Действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет
Смотри также: В России запретили фото с надписью “Против Путина“
отвечать нашим потребностям“, — отметил Песков.
Стоит отметить, что юристы компании заявили, что ее позиция остается прежней: Telegram считает требования ФСБ незаконными и “технически невыполнимыми“.
Напомним, в марте Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор отвел администрации мессенджера 15 дней на предоставление спецслужбе ключей. 4 апреля этот срок истек. В Telegram опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у ФСБ появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей.
6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram.