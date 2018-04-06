В Кремле прокомментировали ситуацию с Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров уже заявлял, что компания не будет выполнять "антиконституционный и технически нереализуемый" закон Яровой.

Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России depositphotos.com

В Кремле Telegram считают удобным мессенджером, но в случае блокировки найдут ему альтернативу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передают РИА Новости.

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“Действительно, мы используем его, в том числе и для общения с журналистами. Будет очень жаль, если не будет найден консенсус, а пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и, если он не будет соблюден и не будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет

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отвечать нашим потребностям“, — отметил Песков.

Стоит отметить, что юристы компании заявили, что ее позиция остается прежней: Telegram считает требования ФСБ незаконными и “технически невыполнимыми“.

Напомним, в марте Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ по поводу передачи ключей шифрования. После этого Роскомнадзор отвел администрации мессенджера 15 дней на предоставление спецслужбе ключей. 4 апреля этот срок истек. В Telegram опасаются, что, если спецслужба получит ключи шифрования, у ФСБ появится доступ к перепискам. В ФСБ заявили, что планируют просматривать переписку только отдельных пользователей.

6 апреля Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram.