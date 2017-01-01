Посол США в ООН рассказала о презрении к этой организации

ООН стояла и смотрела, когда Россия осуществила вторжение на территорию Украины - поглотила Крым и продолжает свои действия на Донбассе.

Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли сказала, что, как и ее предшественник Болтон, презирает эту организацию за бездействие. Об этом она сказала в четверг, 5 апреля, выступая перед студентами Дюкского университета в Северной Каролине.

В частности, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли раскритиковала эту организацию за бездеятельность в 2014 году во время аннексии Россией Крыма, а также в решении сирийского вопроса и в деле отравления Скрипалей.

"ООН также стояла и смотрела, когда в 2014 году Россия впервые после Второй мировой войны нарушила границы Европы и осуществила вторжение на территорию Украины - поглотила Крым, продолжает свои действия на востоке Украины", - сказала Хейли.

Она вспомнила своего предшественника времен Джорджа Буша, который обвинял ООН в заполитизированности и неэффективности, указывал, что сокращение количества бюджета и работников организации не будет иметь влияния на ее работу.

"Я хорошо знакомая с Джоном Болтоном. Я общалась и советовалась с ним. Мне известно его пренебрежительное отношение к ООН. Я его разделяю", - сказала Хейли.

Относительно ситуации вокруг отравления экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Хейли отметила, что причастность России к использованию химического оружия в Солсбери, ее действия в Сирии не получают соответствующей реакции со стороны ООН, несмотря на то, что, в частности относительно убийства Скрипача, международное сообщество имеет очень консолидированную позицию.

"Кто сказал, что Россия не сделает этого всего. И это может произойти в Нью-Йорке, например, или в Вашингтоне, или в Дареме в Северной Каролине", - сказала она.

Хейли прибавила, что где бы не произошло нападение, Россия, как всегда, это будет опровергать, указав, что россияне "даже обвинили британцев в осуществлении нападения".

Как сообщалось, также Хейли заявила, что Россия никогда не будет другом США.

Ранее Хейли заявляла, что Россия "убила" миссию ООН-ОЗХО по Сирии.

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