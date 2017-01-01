ЕС может дать миллиард помощи, но за реформы

Европарламент хотел бы видеть прогресс украинского государства, в частности в борьбе с коррупцией, судебной реформе, принятии Избирательного кодекса.

В Европарламенте рассмотрят предложение Еврокомиссии предоставить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене на пресс-конференции в пятницу, 6 апреля.

"Европейский парламент сейчас рассматривать предложение Европейской комиссии о предоставлении одного миллиарда евро в качестве части нашей макрофинансовой помощи Украине", - заявила она.

В то же время представитель ЕП подчеркнула, что Евросоюз ожидает дальнейшего продвижения реформ в стране, особенно в сфере борьбы с коррупцией и правосудия.

"Самое важное то, что эффективная борьба против коррупции является ключевым в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - добавила Андрикиене.

Она также подчеркнула необходимость отмены э-декларирования для активистов и достижения прогресса в судебной реформе.

Ранее уполномоченный по делам Украины, член Европейского парламента Элмар Брок заявил, что реформа Верховной Рады должна идти более быстрыми темпами.

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