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Убрали важных свидетелей - Захарова о гибели питомцев Скрипаля

Комментариев: 6
По ее мнению, весьма странно, что при обыске в доме Скрипалей животных никто не забрал.
Захарова также сослалась на данные телекомпании ВВС
Захарова также сослалась на данные телекомпании ВВС
mid.ru

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания убрала “важных свидетелей“.

Об этом она написала в Facebook.

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“Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно важные свидетели, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля“, - написала Захарова.

По ее мнению, весьма странно, что при обыске в доме животных никто не забрал. 

“По данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?“, - уточнила Захарова.

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Она также обвинила Британию в опытах “нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне именно на морских свинках“ и указала на то, что о наличии домашних животных в доме Скрипаля знала телекомпания ВВС, которая “по каким-то причинам эту информацию скрыла“.

Напомним, 6 апреля в британских СМИ сообщили, что в доме Скрипалей погибли две морские свинки и кот.

В тоже время, британские спецслужбы сообщили, что предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, считают химическую лабораторию в Саратовской области. 

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Теги: Скрипаль, животные, МИД РФ, Захарова, СМИ
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Комментариев (6)
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птицелов    06.04.2018, 15:45
Оценка:  0
птицелов
Захарову скоро шлепнут так же как и всех свидетелей ПУ!
Woodbrother    06.04.2018, 15:24
Оценка:  +3
Woodbrother
Скрипалей отравили в парке возле городского кладбища. Сомневаюсь, что они ходили туда с котом и морскими свинками.
PereZX    06.04.2018, 15:28
Оценка:  +2
PereZX
россияне и фейкового диспетчера туда приплести могут, и бабушку кота, которая распяла мальчика.
Легко, опыт богатейший!
colavova    06.04.2018, 15:23
Оценка:  +2
colavova
А куда смотрел русский консул? Забрал бы животных себе! Русские своих не бросают!
Woodbrother    06.04.2018, 15:24
Оценка:  +1
Woodbrother
Морские свинки - не русские , да и национальность кота вызывает сомнения.
para-trooper    06.04.2018, 15:21
Оценка:  +3
para-trooper
танцуй, Машка.
без этого ты просто пургу гонишь
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