Убрали важных свидетелей - Захарова о гибели питомцев Скрипаля

По ее мнению, весьма странно, что при обыске в доме Скрипалей животных никто не забрал.

Представительница МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания убрала “важных свидетелей“.

Об этом она написала в Facebook.

Читай также: Британия в ООН сравнила Россию с Мориарти

“Так вот, оказалось, что домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток - "убрали важных свидетелей". А на самом деле, это действительно важные свидетели, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля“, - написала Захарова.

По ее мнению, весьма странно, что при обыске в доме животных никто не забрал.

“По данным британской газеты, морские свинки умерли от обезвоживания, потому что их не забрали из дома. То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?“, - уточнила Захарова.

Читай также: Высланные из-за дела Скрипаля дипломаты РФ покинули Канаду

Она также обвинила Британию в опытах “нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне именно на морских свинках“ и указала на то, что о наличии домашних животных в доме Скрипаля знала телекомпания ВВС, которая “по каким-то причинам эту информацию скрыла“.

Напомним, 6 апреля в британских СМИ сообщили, что в доме Скрипалей погибли две морские свинки и кот.

В тоже время, британские спецслужбы сообщили, что предполагаемым местом производства вещества, которым был отравлен Скрипаль и его дочь, считают химическую лабораторию в Саратовской области.