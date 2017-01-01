В Китае доноров спермы обязали поддерживать курс партии

Потенциальные доноры спермы должны любить свое отечество, лояльно относиться к задачам, которые ставит партия, быть законопослушными.

В столице Китая Пекине доноров спермы обязали поддерживать курс правящей Коммунистической партии. Такое уведомление выпустила одна из клиник, занимающаяся сбором семенной жидкости. Об этом сообщает South China Morning Post.

“Они должны любить свое отечество (...), лояльно относиться к задачам, которые ставит партия, быть порядочными, законопослушными, свободными от каких-либо политических предрассудков“, - говорится в инструкции.

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Кроме того, в списке критериев указывается, что донором может стать лишь здоровый мужчина старше 20 лет, не страдающий облысением, дальтонизмом и не испытывающий проблем с лишним весом.

Донорам предстоит пройти несколько этапов проверки: вначале определят качество их спермы, а уже потом общее физическое состояние. Тем, кто пройдет первый этап, заплатят 200 юаней (32 доллара), после этого они получат еще 5,5 тысячи юаней (872 доллара).

Напомним, китайский банк спермы заманивает мужчин с помощью iPhone 6s. За 40 миллилитров семенной жидкости китайцы готовы платить около 800 долларов.