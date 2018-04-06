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У Путина призвали россиян переходить с Telegram на ICQ

Комментариев: 2
Советник президента РФ Герман Клименко нашел "свежую" альтернативу Telegram в случае блокировки мессенджера.
Герман Клименко предлагает перейти на ICQ
Герман Клименко предлагает перейти на ICQ
kp.ru

Советник Путина Герман Клименко посоветовал россиянам в случае блокировки Telegram перейти на ICQ – один из самых первых и старых общедоступных мессенджеров. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщили в Интерфакс.

ICQ был создан в 1996 году и вскоре стал одним из самых популярных мессенджеров, однако с появлением Skype и всевозможных социальных сетей его популярность сошла на нет.

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“Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя“, - сказал Клименко.

Он также отметил, что если заблокируют Telegram, то 80-90% россиян потеряют к нему доступ, а значит, осмысленное использование мессенджера станет минимальным.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram за отказ разработчиков предоставить ФСБ данные для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Twitter, что угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, и мессенджер до последнего будет защищать личные данные своих пользователей. Власти России дали Павлу Дурову 15 дней на то, чтобы передумать, однако “сдавать“ пользователей в Telegram отказались. Теперь мессенджер находится под угрозой блокировки на территории РФ.

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Теги: Россия, Telegram, Блокировка Telegram, ICQ
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Комментариев (2)
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para-trooper    06.04.2018, 15:19
Оценка:  +3
para-trooper
на телеграф зпт на реальный телеграф тчк
Peyot    06.04.2018, 15:29
Оценка:  +3
Peyot
можно заворачивать записки в лепешки из навоза и перебрасыыаться им и весело полезно и на 100% соответсвует лишнехромосомным узким скрепам!
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