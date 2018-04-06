У Путина призвали россиян переходить с Telegram на ICQ

Советник президента РФ Герман Клименко нашел "свежую" альтернативу Telegram в случае блокировки мессенджера.

Советник Путина Герман Клименко посоветовал россиянам в случае блокировки Telegram перейти на ICQ – один из самых первых и старых общедоступных мессенджеров. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщили в Интерфакс.

ICQ был создан в 1996 году и вскоре стал одним из самых популярных мессенджеров, однако с появлением Skype и всевозможных социальных сетей его популярность сошла на нет.

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“Мне нравится ICQ. Это полноценный месенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя“, - сказал Клименко.

Он также отметил, что если заблокируют Telegram, то 80-90% россиян потеряют к нему доступ, а значит, осмысленное использование мессенджера станет минимальным.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram за отказ разработчиков предоставить ФСБ данные для дешифровки сообщений пользователей.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров написал в своем Twitter, что угрозы заблокировать Telegram не принесут плодов, и мессенджер до последнего будет защищать личные данные своих пользователей. Власти России дали Павлу Дурову 15 дней на то, чтобы передумать, однако “сдавать“ пользователей в Telegram отказались. Теперь мессенджер находится под угрозой блокировки на территории РФ.