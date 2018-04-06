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Путин рассказал об особенном коде россиян

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У русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными. Этот код, по словам президента РФ, со временем становится все сильнее.
Президент РФ рассказал о "русском коде"
Президент РФ рассказал о "русском коде"

У россиян есть код, который делает их особенными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры в области литературы и искусства. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает RT.

По его словам, этот код укрепляется с каждым поколением.

"Первый наш лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколения. И каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным", - сказал Путин, процитировав выступление режиссёра, художника анимационного кино Дины Великовской.

Выступая с благодарственным словом во время церемонии, она отметила, что на российском анимационном кино выросло много поколений.

"Мне хочется отметить, что если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могли бы существовать, а ведь это уникальное явление - российское анимационное кино. Столько поколений людей выросло на этом кино, и мы ведь разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными", - сказала Великовская.

В свое время минимтр культуры России заявлял, что у россиян имеется одна лишняя хромосома.

Ранее крымчанка рассказала, что у русскоязычных людей по-другому устроены челюсти.

Как сообщалось, российские эксперты утверждади, что россияне должны покупать отечественную обувь из-за "особенностей анатомии".

 

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Теги: Россия, искусство, Путин, россияне
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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Woodbrother    06.04.2018, 15:48
Оценка:  0
Woodbrother
Скрипенье скреп
Кайдаш    06.04.2018, 15:46
Оценка:  +1
Кайдаш
Всё. Первые признаки деменции налицо.
arahimary    06.04.2018, 15:36
Оценка:  +4
arahimary
Че, самолет а Буэнос-Айрес летал уже?А анимационное кино это класс- можно че угодно снять и показать какие мы типа крутые. Вона как вагнеры крутизну намедни показали.
Anatol    06.04.2018, 15:29
Оценка:  +4
Anatol
Очередной перл от Вовы?
Peyot    06.04.2018, 15:26
Оценка:  +5
Peyot
Что бы подключится к собому коду нужно ввести следующеие данные в чебурнете...
Login: "матрешкаводкабалалайка" ;
Pasword: "стекломойбоярышник"
Noblesse_obliger    06.04.2018, 15:19
Оценка:  +7
Noblesse_obliger
Это не страна,а сплошной оксюморон ,ну хоть бы специалисты объяснили этим ущербным,у кого есть непарная хромосома, хотя судя по всею так он и есть на самом деле!!! Facepalm
Noblesse_obliger    06.04.2018, 15:34
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Теперь понятно почему они гордятся и живут прошлым,а не сегодняшним и будущим, да и скрепа тоже сильно влияет на них!!!
arahimary    06.04.2018, 15:38
Оценка:  +3
arahimary
Дык код не сняли, поэтому уживаются царь, ленин, сталин и прочая все вместе.
Серго-1    06.04.2018, 15:11
Оценка:  +9
Серго-1
От епта))) и Вован уже заговорил о лишних хромосомах)))
AloneInNight    06.04.2018, 15:08
Оценка:  +7
AloneInNight
скрепы из навоза?
AloneInNight    06.04.2018, 15:08
Оценка:  +8
AloneInNight
и код на разрушение всего вокруг
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