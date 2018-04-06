Путин рассказал об особенном коде россиян

У русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными. Этот код, по словам президента РФ, со временем становится все сильнее.

У россиян есть код, который делает их особенными. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премий молодым деятелям культуры в области литературы и искусства. Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщает RT.

По его словам, этот код укрепляется с каждым поколением.

"Первый наш лауреат замечательные слова сказала о нашем коде, который делает нас особенными. Вот этот код, он складывается из поколения в поколения. И каждое поколение добавляет маленькую-маленькую частичку в этот код, который делает его ещё более мощным, делает его ещё более состоятельным, жизнеспособным", - сказал Путин, процитировав выступление режиссёра, художника анимационного кино Дины Великовской.

Выступая с благодарственным словом во время церемонии, она отметила, что на российском анимационном кино выросло много поколений.

"Мне хочется отметить, что если бы не поддержка государства, то российское анимационное кино, авторское кино не могли бы существовать, а ведь это уникальное явление - российское анимационное кино. Столько поколений людей выросло на этом кино, и мы ведь разговариваем все фразами из анимационного кино. Это какие-то коды, которые делают нас особенными", - сказала Великовская.

В свое время минимтр культуры России заявлял, что у россиян имеется одна лишняя хромосома.

Ранее крымчанка рассказала, что у русскоязычных людей по-другому устроены челюсти.

Как сообщалось, российские эксперты утверждади, что россияне должны покупать отечественную обувь из-за "особенностей анатомии".

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