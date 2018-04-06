Лавров: Не в силе Бог, а в правде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу не стоит надеяться на то, что РФ извиниться и возьмет на себя все смертные грехи.
Об этом сообщает ТАСС.
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“Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: Я была во всем и везде не права, простите нас грешных, если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России“, - сказал Лавров.
Глава МИД РФ процитировал пословицу “не в силе Бог, а в правде“, говоря, что она в полной мере отражает то, чем “русский народ руководствуется“.
Напомним, 5 апреля Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, якобы “выкрутили руки“.
Ранее, 2 апреля, глава МИД РФ сравнил дипломатические войны России с Западом с детскими играми.