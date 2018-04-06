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Лавров: Не в силе Бог, а в правде

Комментариев: 1
Глава МИД РФ заявил, что Западу не стоит надеяться на извинения со стороны России.
По мнению Лаврова, русский народ руководствуется "правдой"
По мнению Лаврова, русский народ руководствуется "правдой"
sputnik.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу не стоит надеяться на то, что РФ извиниться и возьмет на себя все смертные грехи.

Об этом сообщает ТАСС.

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“Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: Я была во всем и везде не права, простите нас грешных, если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России“, - сказал Лавров.

Глава МИД РФ процитировал пословицу “не в силе Бог, а в правде“, говоря, что она в полной мере отражает то, чем “русский народ руководствуется“.

Напомним, 5 апреля Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, якобы “выкрутили руки“.

Ранее, 2 апреля, глава МИД РФ сравнил дипломатические войны России с Западом с детскими играми.

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Теги: Лавров, МИД РФ, Запад
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Комментариев (3)
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Peyot    06.04.2018, 15:45
Оценка:  0
Peyot
клоун. там лучшие специ про странам-терористам типа рф... просто у вас есть примерно 30% адекватного населения на них вся надежда у запада... а реально все понимают что вы только силу понимаете или когда с голоду дохните массовов ползете на четвереньках к США за гуманитаркой...
Сити3ен    06.04.2018, 15:45
Оценка:  0
Сити3ен
и потому вы так цинично лжете регулярно???
Noblesse_obliger    06.04.2018, 15:40
Оценка:  +3
Noblesse_obliger
Кто бы о Боге вспоминал - язычники, идолопоклонники,безбожники или верующие КГБ-ного прихода, ну не хотят признать вину,значит будут сидеть на месте,которое их лидер сам определил, то есть раша у п а р а ш и.
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