Лавров: Не в силе Бог, а в правде

Глава МИД РФ заявил, что Западу не стоит надеяться на извинения со стороны России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу не стоит надеяться на то, что РФ извиниться и возьмет на себя все смертные грехи.

Об этом сообщает ТАСС.

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“Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет: Я была во всем и везде не права, простите нас грешных, если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России“, - сказал Лавров.

Глава МИД РФ процитировал пословицу “не в силе Бог, а в правде“, говоря, что она в полной мере отражает то, чем “русский народ руководствуется“.

Напомним, 5 апреля Лавров заявил, что многим странам, выславшим российских дипломатов, якобы “выкрутили руки“.

Ранее, 2 апреля, глава МИД РФ сравнил дипломатические войны России с Западом с детскими играми.