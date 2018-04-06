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Еврокомиссия не поддержит Северный поток-2

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Если Северный поток-2 будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа потребителей ЕС к источникам энергоносителей.
ЕК не поддерживает Северный поток-2
ЕК не поддерживает Северный поток-2

Европейская комиссия не намерена поддерживать проект Северный поток-2, поскольку он не способствует диверсификации поставок газа в Европу. Об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори, сообщает УНИАН.

"Наша позиция четкая: мы считаем, что Северный поток-2 не способствует диверсификации источников и маршрутов поставок газа... Он не будет поддержан со стороны ЕС", - сказал он.

По словам Ристори, если Северный поток-2 будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.

Как сообщалось, Рада призвала мировое сообщество не содействовать Северному потоку-2.

Ранее Северный поток-2 получил все разрешения в Германии.

И с Северным потоком. Газпром не может без Украины

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Теги: Россия, ЕС, Северный поток, Еврокомиссия, газопровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
providets333    06.04.2018, 15:30
Оценка:  0
providets333
Сміливі люди. Ну просто вікінги.
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