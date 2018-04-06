В Германии считают, что РФ до сих пор производит Новичок

Спикер правительства Германии Ульрике Деммер согласилась в этом утверждении с Великобританией.

В России могут до сих пор производить токсин Новичок, которым отравили российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом заявила спикер правительства Германии Ульрике Деммер. В то же время, Германия не комментирует наличие или отсутствие у них данных разведки, касающихся Новичка. Об этом сообщает Reuters.

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Ульрике Деммер считает “весьма правдоподобными“ утверждения Великобритании о том, что Россия продолжает разработку веществ, подобных тем, которыми был отравлены экс-полковник ГРУ и его дочь в Солсбери. По словам Деммер, вероятная причастность России к отравлению вписывается в картину российской деятельности за последние годы, в частности в контексте военных вторжений и нападений на бывших шпионов в других странах.

Напомним, отравленный в Солсбери экс-разведчик Сергей Скрипаль до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его дочь Юлия вышла из комы, смогла разговаривать и есть, и сделала первое публичное заявление. Двоюродная сестра Юлии, Виктория Скрипаль, передала одному и российских телеканалов записи разговоров с Юлией, в которых дочь Скрипаля утверждает, что ее отец идет на поправку и “сейчас спит“.

За время отсутствия Скрипалей дома погибли от обезвоживания две морские свинки. Один из котов семьи был найден в стрессовом состоянии, его пришлось усыпить. Представительница МИД РФ Мария Захарова прокомментировала гибель животных в своем профиле в соцсети, написав что Великобритания “убрала важных свидетелей“.