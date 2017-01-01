Дуров получил гражданство Великобритании - СМИ

Павел Дуров 28 февраля зарегистрировал в Великобритании компанию Тelegram open network limited. В документах в качестве страны проживания указано Соединенное Королевство, сообщают СМИ.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров получил гражданство Великобритании. Об этом сообщает один из телеграм-каналов со ссылкой на открытый реестр юридических лиц Соединенного королевства, пишет Звезда в пятницу, 6 апреля.

В сообщении говорится, что 28 февраля этого года Дуров зарегистрировал в Великобритании компанию Тelegram open network limited. В документах в качестве страны проживания указано Соединенное Королевство.

Как сообщает TJ, Дуров не подтвердил получение гражданства Великобритании и регистрацию юрлица Тelegram Open Network. Он назвал это фейком.

По данным СМИ, помимо российского гражданства, у Дурова есть также гражданство Федерации Сент-Китс и Невис - государства на Карибских островах.

Ранее сообщалось, что состояние основателя мессенджера Telegram Дурова достигло $1,7 млрд.

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