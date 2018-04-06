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Путин заявил об уважении к границам соседних стран

Комментариев: 12
Возле российских границ наращиваются силы НАТО. Предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием РФ, считает Владимир Путин.
Владимир Путин уважает соседние страны
Владимир Путин уважает соседние страны

За прошедшие годы Россия решала вопросы оформления границы с соседями “на принципах взаимного уважения“. Но вблизи территории РФ наращиваются силы НАТО, предпринимаются попытки спровоцировать новые и “поджечь“ старые конфликты на постсоветском пространстве.

Об этом сказал президент России Владимир Путин на заседании российского Совета Безопасности, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 6 апреля.

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“За прошедшие годы была сформирована необходимая нормативная правовая база в пограничной сфере. На принципах взаимного уважения проводилось международно-правовое оформление границы с сопредельными государствами и разграничение морских пространств“, – сказал он.

Российский лидер заявил, что в последние годы удалось стабилизировать обстановку в приграничных регионах России и снизить риск проникновения в Россию международных террористов и экстремистов.

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Но Путин признал, что ситуация быстро меняется и в пограничной, и в других сферах появляются новые вызовы и задачи.
 

“Так, вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки затормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и в соседних с Россией регионах со всеми вытекающими последствиями – военно-политической нестабильностью, ростом контрабанды и преступности, острыми гуманитарными проблемами. В этих условиях ключевая задача – обеспечить надёжную охрану и защиту наших рубежей, быстро и эффективно нейтрализовать потенциальные угрозы“, – сказал Путин.

По словам главы Российской Федерации, важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России.

Ранее Путин заяил, что у русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными. 

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Теги: Россия, НАТО, Путин, граница, Владимир Путин
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Комментариев (12)
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ТУЧКА+    06.04.2018, 20:20
Оценка:  +2
ТУЧКА+
Украінська мова- це. мова кохання, тому напишу по росссійськи.
Как же жалко он вьіглядит в своем вранье для своих скрепньіх баранов.
Из_бана    06.04.2018, 20:28
Оценка:  0
Из_бана
По русски хорошо сказал Шукшин: "Ложь, ложь, ложь... Ложь – во спасение, ложь – во искупление вины, ложь – достижение цели, ложь – карьера, благополучие, ордена, квартира... Ложь! Вся Россия покрылась ложью как коростой."
Ruspidor    06.04.2018, 20:11
Оценка:  +5
Ruspidor
Интеграционные процессы с участием рф, это про Донбасс?
Из_бана    06.04.2018, 20:25
Оценка:  +2
Из_бана
Сирия, Афганистан. А до того была Пражская весна и русские танки в Будапеште. Да много чего было.
Rodrigos    06.04.2018, 19:59
Оценка:  +8
Rodrigos
Я плакалЪ
AloneInNight    06.04.2018, 19:35
Оценка:  +17
AloneInNight
Что за циничный стеб???
krolikoff_net    06.04.2018, 20:13
Оценка:  +5
krolikoff_net
Это аргентинская мука. Вдохнул вождь рассиан порошок и понеслась бредятина ничем не контролируемая.
Колишній-східняк    06.04.2018, 19:35
Оценка:  +15
Колишній-східняк
Крым всё равно придётся возвращать. И из Донбасса убираться восвояси. Никакие это не интеграционные процессы, а агрессия и оккупация.
Ser7    06.04.2018, 19:35
Оценка:  +12
Ser7
Типа пошутил??
WTF2wtf    06.04.2018, 19:35
Оценка:  +9
WTF2wtf
Слишком грязный "юмор"
сергей11    06.04.2018, 20:01
Оценка:  +7
сергей11
Ближе к шизофрении. Похоже, он сам верит всему, что городит.
Kolya1976    06.04.2018, 20:26
Оценка:  0
Kolya1976
Просто у світосприйнятті шовініста-рашиста ніяких кордонів між Україною і РФією не існує - як заявляв Хутін: весь СРСР - то є Расея. І відповідно - вони не порушують чиюсь незалежність чи територіальну цілістність - вони "сабирают земли Русския". Погуляли в незалежність - і досить, марш "додому".
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