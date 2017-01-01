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В Африке появилась огромная трещина

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Некоторые ученые предполагают, что это начало тектонических процессов, из-за которых Африка может расколоться на две части примерно через 50 млн лет.
Трещина в Кении
Трещина в Кении
Скриншот

Недалеко от столицы Кении Найроби в земле появилась огромная трещина. В длину она достигает нескольких километров, в глубину – 15 метров и 20 метров – в ширину, сообщает CBS в пятницу, 6 апреля.

Некоторые ученые предполагают, что это начало тектонических процессов, из-за которых Африка может расколоться на две части примерно через 50 млн лет.

Их оппоненты утверждают, что в этом районе не было подземных толчов, а трещина могла появиться в результате сильных ливней.

Ранее во льдах Антарктиды появилась гигансткая трещина. Только за последние два месяца ее длина увеличилась на 27,4 километра. В настоящее время она составляет 160 километров в длину, и 280 метров в ширину.

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Теги: ученые, Африка, видео
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Источник: korrespondent.net

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