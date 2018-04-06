Москва грозит жестким ответом на новые санкции США

Санкции лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество, считают в российском МИД.

Россия не оставит без жесткого ответа новый пакет санкций со стороны США. Новые ограничения свидетельтсвуют о том, что американская демократия явно деградирует. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в пятницу, 6 апреля.

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций", – говорится в заявлении.

Отмечается, что никакие меры давления "не свернут Россию с избранного курса". Российские дипломаты считают, что санкции "лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество".

Также в МИД РФ считают, что "американская демократия явно деградирует".

"Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом", – добавили российские дипломаты.

Ранее в пятницу, 6 апреля, США ввели новый пакет санкций в отношении России. В список попали семь крупных российских бизнесменов, 14 госкомпаний и 17 высоких чиновников РФ.

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