США не намерены отменять встречу Трампа и Путина

Подготовка к встрече американского президента Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций.

Подготовка к встрече лидера ША Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным продолжится, несмотря на очередной раунд санкций против России. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, передает РИА Новости

Ее спросили, не означают ли новые санкции отмены встречи.

"Нет, вовсе нет. Как говорил президент, мы хотим хороших отношений с Россией, но это будет зависеть от некоторых действий русских. Тем временем президент по-прежнему будет занимать жесткую позицию по России, пока мы не увидим реализации этих изменений. Мы продолжим работу над тем, что нужно сделать, чтобы эта встреча с Владимиром Путиным состоялась в какой-то момент", – сказала Сандерс.





В Совфеде РФ назвали новые санкции США "полным беспределом" Ранее Путин и Трамп договорились о возможности саммита, Белый дом заявлял, что возможным местом встречи может стать Вашингтон.

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