Назван самый богатый человек Европы

Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно назван самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 млрд долларов.

Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком в Европе, передает Bloomberg

Ему удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex, чье состояние в настоящее время оценивается в $70,2 млрд. В общемировом индексе миллиардеров Арно с состоянием в $70,7 млрд оказался на четвертой позиции.





Каждый седьмой житель Гонконга оказался миллионером Первые позиции списка по-прежнему принадлежат американцам — Джеффу Безосу ($121 млрд), Биллу Гейтсу ($91,3 млрд) и Уорреун Баффетту ($86,3 млрд).

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