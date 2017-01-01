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Назван самый богатый человек Европы

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Президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно назван самым богатым человеком Европы. Его состояние оценивается в 70,7 млрд долларов.
Французский миллиардер Бернар Арно
Французский миллиардер Бернар Арно
АР
 
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно стал самым богатым человеком в Европе, передает Bloomberg.
 
Ему удалось обойти испанского предпринимателя и создателя компании Inditex, чье состояние в настоящее время оценивается в $70,2 млрд. В общемировом индексе миллиардеров Арно с состоянием в $70,7 млрд оказался на четвертой позиции.
 
Первые позиции списка по-прежнему принадлежат американцам — Джеффу Безосу ($121 млрд), Биллу Гейтсу ($91,3 млрд) и Уорреун Баффетту ($86,3 млрд).

Каждый седьмой житель Гонконга оказался миллионером
 
Напомним, ранее американский Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых людей по итогам 2017 года.

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Теги: Европа, Богатство, бизнесмен, миллиардер
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Источник: korrespondent.net

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