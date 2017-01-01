Норвежцы испугались звука сирены, подумав о начале войны с Россией

Тревога, раздавшаяся по неизвестным причинам, побудила жителей Норвегии вблизи российской границы поднять панику по поводу войны с РФ.

Жители норвежского города Вадсе, который находится недалеко от границы с Россией, услышали сирену и подумали о том, что началась война, сообщает NRK

Сигнал тревоги начал звучать вечером 6 апреля, его смогли выключить через пятнадцать минут. В течение этого времени жители были обеспокоены, многие из них при звуке серены подумали о "восточном соседе".





В Норвегии посадили 17-летнего россиянина, задержанного с бомбой – СМИ По данным полиции, некоторые предполагали, что началась война.

Напомним, ранее командующий морской пехотой США генерал Роберт Неллер призвал своих подчиненных на военной базе в Норвегии быть готовыми к войне с Россией

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