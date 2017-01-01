Медведь сломал забор на границе Латвии при попытке попасть в РФ

Животному так и не удалось убежать на российскую территорию. Медведь скрылся с мета происшествия обратно в Латвию, сообщили пограничники.

В Алуксненском крае Латвии медведь повредил забор, пытаясь попасть на территорию России. Об этом сообщает Mixnews.lv со ссылкой на Государственную пограничную охрану Латвии.

Пограничники во время обхода государственной границы обнаружили, что на нескольких столбах примерно на высоте полметра были оторваны скобы, удерживающие заграждение.





В зоопарке Николаева впервые вывели на прогулку белого медвежонка Пограничники нашли на снегу следы медведя, который, по их мнению, и является виновником повреждений. Забор, очевидно, мешал животному пересечь границу между Латвией и Россией и убежать на российскую территорию.

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