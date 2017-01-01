Саудовская Аравия намерена вырыть канал на границе с Катаром

Работы займут год. Ширина канала составит 200 метров, глубина – 15-20 метров. Он сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов.

Саудовская Аравия решила отрезать от себя Катар Getty Images

Саудовский инвестиционный фон планирует вырыть канал на границе с Катаром, сообщает РИА Новости

Как ожидается, данные работы займут всего 12 месяцев. Проект ждет официального утверждения и разрешения на начало строительства.

Протяженность границы – 60 километров. Канал позволит сделать восточное побережье Саудовской Аравии непрерывным, что упростит торговлю и туризм. Кроме того, в этом районе намерены возвести объекты нефтяной и других видов промышленности, соорудить пляжи, организовать курортные зоны, построить новые порты.

Строительству не препятствуют никакие природные и социальные особенности территории. На рубеже нет горных цепей, а также поселков и деревень, сельскохозяйственных угодий.





В Амстердаме впервые за шесть лет замерзли каналы Ширина канала составит 200 метров, глубина – 15-20 метров. Он сможет принимать все типы грузовых и пассажирских судов. Первоначальная стоимость проекта оценивается примерно в 2,8 миллиарда долларов. Канал будет юридически принадлежать исключительно Саудовской Аравии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet