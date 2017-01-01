Израиль прекратил поставку автошин в сектор Газа

Палестинские демонстранты подожгли сотни покрышек на границе сектора Газа с Израилем и атаковали израильских солдат. В новых акциях протеста участвовали около 20 тысяч палестинцев.

В связи с массовыми протестами на границе с сектором Газа Израиль прекратил поставку автомобильных шин в этот палестинский регион. Очередная поставка, запанированная на воскресенье, не состоится, все поставки приостановлены на неопределенный срок, сообщил палестинский представитель со ссылкой на полученное от Израиля уведомление.

Ранее палестинские демонстранты подожгли сотни автомобильных шин на границе с Израилем и атаковали израильских солдат. В результате столкновений были застрелены не менее девяти палестинцев, еще более 1300 были ранены, сообщило министерство здравоохранения в Газе. Для разгона вредоносного дыма от горящих покрышек солдаты применили гигантские вентиляторы и водометы.

По данным израильской армии, в новых акциях протеста участвовали около 20 тысяч палестинцев. Неделю тому назад в ходе предыдущей волны протестов израильтяне убили, по последним данным, 19 демонстрантов. Акции палестинцев за право возвращения на конфискованные у них земли запланированы до середины мая.

14 мая Израиль отмечает 70-летие со дня своего основания. В этот же день США по решению президента Дональда Трампа переведут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе создания израильского государства более 700 тысяч палестинцев лишились своих земельных участков. Эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.

Источник: Русская служба DW

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