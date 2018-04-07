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Китай уверен, что победит новые санкции США

Комментариев: 2
Китай предупредил, что был готов к "жестким встречным действиям" на новые меры в сфере торговли, если США пойдут, на введение дополнительных пошлин.
Флаги США и Китая
Флаги США и Китая

Государственные СМИ Китая сплотились против Соединенных Штатов, предупреждая о том, что торговые протекционистские действия закончатся поражением, и что единственным вариантом теперь было ударить по США достаточно сильно, чтобы он "помнил боль". Об этом сообщает Reuters в субботу, 7 апреля.

"Если США заявят, что будут платить любую цену, они должны быть подвергнуты жесткой атаке", - говорится в сообщении официального информагентства Китая "Синьхуа".

Китай предупредил, что был готов к "жестким встречным действиям" на новые меры в сфере торговли, если Соединенные Штаты пойдут, согласно заявлению президента Дональда Трампа, на введение дополнительных пошлин на китайские товары на 100 миллиардов долларов.

Ранее в США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены дополнительные пошлины.

 

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Теги: США, Китай, Импорт, Пошлины, Трамп, санкции, Дональд Трамп, налоги и пошлины
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Источник: РБК-Украина

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Комментариев (2)
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F16gref    07.04.2018, 11:24
Оценка:  +1
F16gref
Россия,Китай и Иран поставят пендосов и их посипак в такие позы в виде букв "г"и"z",что эти"хозяева планеты"сразу почувствуют себя в нужное время в нужном месте...
F16gref    07.04.2018, 11:24
Оценка:  +1
F16gref
Россия,Китай и Иран поставят пендосов и их посипак в такие позы в виде букв "г"и"z",что эти"хозяева планеты"сразу почувствуют себя в нужное время в нужном месте...
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