В США подтвердили, что Тихонова - дочь Путина
В Минфине США подтвердили, что Екатерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. После заявления чиновники ввели санкции против ее мужа Кирилла Шамалова.
Об этом сообщается в пояснительной записке к новому санкционному списку.
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“Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросло вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций “Сибура“ - российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа“, - говорится в записке.
Первый раз Екатерину Тихонову назвали дочерью президента РФ в начале 2015 года, но публичное подтверждение Тихоновой было сделано через три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы о своих детях.
Ранее сообщалось о том, что младшая дочь Путина рассталась с мужем.