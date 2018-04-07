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В США подтвердили, что Тихонова - дочь Путина

Комментариев: 2
Против мужа Тихоновой власти США ввели санкции.
В США официально подтвердили родство Тихоновой с Путиным
В США официально подтвердили родство Тихоновой с Путиным
East News/REX

В Минфине США подтвердили, что Екатерина Тихонова является дочерью Владимира Путина. После заявления чиновники ввели санкции против ее мужа Кирилла Шамалова.

Об этом сообщается в пояснительной записке к новому санкционному списку.

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“Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросло вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций “Сибура“ - российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа“, - говорится в записке.

Первый раз Екатерину Тихонову назвали дочерью президента РФ в начале 2015 года, но публичное подтверждение Тихоновой было сделано через три года. Сам Путин отказывается отвечать на вопросы о своих детях.

Ранее сообщалось о том, что младшая дочь Путина рассталась с мужем

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Теги: екатерина тихонова, сша, путин, санкции, Кирилл Шамалов
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Комментариев (2)
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shurag    07.04.2018, 11:35
Оценка:  +1
shurag
нехай живуть на Рассєї
krolikoff_net    07.04.2018, 11:53
Оценка:  -1
krolikoff_net
Пожизненное проживание на россии - самое страшное наказание .
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