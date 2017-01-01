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В Канаде разбился автобус с хоккейной командой, 14 жертв

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Еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

В Канаде автобус с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком на шоссе – погибли не менее 14 человек. Как сообщают местные СМИ, еще 14 человек получили травмы, состояние трех пострадавших оценивается как критическое.

Авария произошла в 30 километрах от города Тисдейл в провинции Саскачеван, куда спортсмены направлялись на игру. В автобусе, который вез спортсменов на соревнования, находились 28 человек.

Власти пока не называют точного количества погибших и пострадавших. Возраст хоккеистов не превышает 20 лет.

Сейчас на месте происшествия работает полиция. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии. Информация о состоянии водителя грузовика пока также не поступала.

Ранее в центральном округе Бангладеш Гаполгаджи автобус съехал с трассы в кювет - погибли восемь человек, еще 26 были травмированы.

 

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Теги: Хоккей, ДТП, Канада, авария, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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