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Саакашвили заявил, что будет зарабатывать на жизнь лекциями

Комментариев: 3
Экс-президент Грузии договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.
Саакашвили надеется использовать свой опыт против олигархов, а не для лекций
Саакашвили надеется использовать свой опыт против олигархов, а не для лекций
facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили будет зарабатывать на жизнь в Европе при помощи лекций. Политик договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

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“Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями“ - отметил Михаил.

При этом политик надеется, что зарабатывать таким способом ему придется недолго.

“Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а свой опыт я буду использовать не для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации“- уточнил Саакашвили.

Напомним, 31 марта экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину. Он также рассказал, при каких обстоятельствах он планирует свое возвращение.

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Теги: саакашвили, лекции, работа
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    07.04.2018, 13:29
Оценка:  -1
krolikoff_net
Чучело беспринципное. Агрессоры российские пол его родин отттяпали, а оно к ним за деньгами побежало, что бы развалить Украину -страну союзницу Грузии. Ну и кто оно после этого ?
weightless    07.04.2018, 13:21
Оценка:  0
weightless
Первая лекция
"Методика Карлсона в современной политике"
vysnovok    07.04.2018, 13:30
Оценка:  -1
vysnovok
...зapaбaтывaть нa жизнь лeкциями..., пoкa нe нaйдyтcя пapoчкy пpeдпpиимчивыx гoллaндцeв, кoтopыe дoдyмaютcя, кaк oкyпить вxoдныe билeты, a зaoднo, зapaбoтaть нeмнoгo дeнeг, oтпpaвив этого Карлсона в poднyю бaнaбaкию, гдe eгo, c нeтepпeниeм дoжыдaeт тaмoшнee пpaвocyдиe.
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