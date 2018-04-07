Саакашвили заявил, что будет зарабатывать на жизнь лекциями

Экс-президент Грузии договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

Саакашвили надеется использовать свой опыт против олигархов, а не для лекций facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили будет зарабатывать на жизнь в Европе при помощи лекций. Политик договорился о сотрудничестве с Академией спикеров Нидерландов.

Об этом Саакашвили заявил на своей странице в Facebook.

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“Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями. В Академии очень классный коллектив, меня они поразили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями“ - отметил Михаил.

При этом политик надеется, что зарабатывать таким способом ему придется недолго.

“Надеюсь, долго читать лекции мне не придется, а свой опыт я буду использовать не для лекций, а для устранения олигархов от власти и реальной реформации“- уточнил Саакашвили.

Напомним, 31 марта экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что готовится к возвращению в Украину. Он также рассказал, при каких обстоятельствах он планирует свое возвращение.