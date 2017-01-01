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Япония возрождает морскую пехоту впервые со Второй мировой

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Морпехи обучены противодействовать захватчикам, занимающим японские острова вдоль края Восточно-Китайского моря. Подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

Япония создала первое со времен Второй мировой войны подразделение морской пехоты, обученное противодействовать захватчикам. Токио предпринял этот шаг из-за опасений нападения со стороны Китая.

Как сообщает Reuters, подразделение численностью 1500 человек разместилось на острове Кюсю.

"Учитывая все более сложную ситуацию в области обороны и безопасности вокруг Японии, защита наших островов стала критической обязанностью", - заявил вице-министр обороны Японии Томохиро Ямамото.

Ранее сообщалось, что Япония даст Нацполиции Украины оборудование цифровой радиосвязи.

 

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Теги: Япония, Китай, военные, морская пехота
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Источник: korrespondent.net

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