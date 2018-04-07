Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Комментариев: 5
Из Израиля Благодатный огонь развезут по многим странам. Вечером он также прибудет в Киев, откуда разойдется по всем городам Украины.
Огонь сошел в 14:17 по киевскому времени
Огонь сошел в 14:17 по киевскому времени
depositphotos.com

В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 7 апреля, сошел Благодатный огонь, сообщает УНН.

Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени.

Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.

Традиционно огонь быстро передавался людьми, которые находились в храме, после чего его раздали паломникам у храма.

Читай также: Порошенко поздравил христиан с Благовещением

Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.

Сегодня вечером Благодатный огонь доставят в Киев, откуда он разойдется по всем украинским городам.

Ранее священник из Иерусалима развенчал миф о “благодатном огне“.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: христианство, огонь, Пасха, Иерусалим, Благодатный огонь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Из_бана    07.04.2018, 16:22
Оценка:  +1
Из_бана
Как и было разъяснено. С 2002 года "благодатный" огонь "сходит" с 14-03 до 14-17 по киевскому времени. Как раз чтобы попасть в выпуск новостей и успеть на заказанный самолет.
БРОКЕР_666    07.04.2018, 15:48
Оценка:  0
БРОКЕР_666
почём опиум для народа?
chet_che    07.04.2018, 15:57
Оценка:  +1
chet_che
Посчитай количество проданных свечей только в одном Иерусалиме...... и все ж без налогов
Хулиганка*    07.04.2018, 15:32
Оценка:  +1
Хулиганка*
Жизнь продолжается...)))
Из_бана    07.04.2018, 16:41
Оценка:  0
Из_бана
"Show must go on!" (с)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь