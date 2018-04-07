В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, 7 апреля, сошел Благодатный огонь, сообщает УНН.
Схождения огня произошло в 14:17 по киевскому времени.
Его появления накануне Пасхи традиционно ждали сотни тысяч паломников.
Традиционно огонь быстро передавался людьми, которые находились в храме, после чего его раздали паломникам у храма.
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Обычно после этого на выезде из Иерусалима образуются огромные пробки, поскольку из старого города в аэропорт отправляются сотни делегаций, чтобы успеть доставить в свои страны огонь до начала ночного богослужения.
Сегодня вечером Благодатный огонь доставят в Киев, откуда он разойдется по всем украинским городам.
Ранее священник из Иерусалима развенчал миф о “благодатном огне“.