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В Бердичеве из ТРЦ эвакуировали более 350 человек

Комментариев: 3
Задымление произошло в кафе, которое расположено в подвальной части торгово-развлекательного центра. Из-за него сработала сигнализация.
Спасатели эвакуировали из ТРК людей
Спасатели эвакуировали из ТРК людей
telegraf.com.ua

Спасатели эвакуировали из торгового центра в Бердичеве Житомирской области более 350 человек из-за задымления. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, около 11:50, сообщает пресс-служба ДСНС.

Отмечается, что задымление произошло в кафе, которое располагается в подвальном помещении ТРЦ Оноре де Бальзак, в результате этого сработала противопожарная сигнализация.

"В результате данного происшествия пострадавших нет, с ТРЦ проведена эвакуация около 350 человек. В самом ТРЦ задымления не было", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 марта начались проверки ТРЦ по всей Украине. Причиной стал пожер в ТРЦ в Кемерово, во время которого погибли 64 человека.

 

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Теги: Россия, война, Норвегия, агрессия России
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Источник: УНН

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Комментариев (3)
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annVorobeva    07.04.2018, 16:26
Оценка:  0
annVorobeva
молодцы, хорошо сработано!
Глод    07.04.2018, 16:16
Оценка:  -1
Глод
В Бердичеве даже ТРЦ есть!
annVorobeva    07.04.2018, 16:27
Оценка:  0
annVorobeva
многие думали что в Кемерово тоже не было ТРЦ, а в итоге...
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