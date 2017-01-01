Air France из-за забастовки отменила треть рейсов

Это уже пятая забастовка сотрудников авиакомпании за несколько месяцев и вторая на этой неделе. Каждый раз отменяется все большее количество рейсов.

Из-за забастовки сотрудников авиакомпания AirFranceотменила около 30% рейсов, сообщает The AssociatedPress.

Причиной забастовки стало требование сотрудников повысить зарплаты.

Отмечается, что субботняя забастовка сказалась как на внутренних, так и на международных рейсах. В частности, в аэропорту Шарль де Голль и Орли отменена четверть рейсов.

Это уже пятая забастовка работников AirFranceс февраля, и количество отмененных рейсов каждый раз растет.

На этой неделе профсоюзы объявили новые забастовки, и во вторник забастовка AirFrance совпала с национальной забастовкой железнодорожников.

Профсоюзы AirFranceтребуют повышения зарплат на 6% после того как они были заморожены в течение нескольких лет. Тем временем, Air France готова к повышению лишь на 1%.

Из-за забастовки во вторник были отменены четверть рейсов.

Как сообщалось, во Франции начались масштабные протесты железнодорожников.

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