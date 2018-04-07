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В российском интернате психолог забеременела от ученика

Комментариев: 4
Следователи проверяют интернат в подмосковном Хотьково.
Мужу 18 лет, жене - 40
Мужу 18 лет, жене - 40
t.me/breakingmash

Впервые о секс-историях в интернате стало известно в 2010 году. Учитель истории Людмила Новикова обратилась к полицейским. Женщина утверждала, что ученики спят с педагогами, а старшеклассники насилуют учеников младших классов. Следователи тогда не нашли доказательств слов Новиковой, а саму учительницу после проверки просто уволили из интерната. Позже Новикова подала в суд и ее восстановили на работе. 

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Недавно следователи вновь приехали в интернат с проверкой. Оказалось, что школьный психолог, 40-летняя женщина, беременна от одного из учеников. Но тут следователи развели руками - парню сейчас уже 18 лет и он женат на этой сотруднице. По словам Новиковой, их отношения начались, когда пацану было еще 15 лет. 

Это не единственная история. Новикова указала, что среди учениц есть беременная девушка (возможно, отец ребенка тоже один из учеников и преступления тут нет). Следователи общаются с учениками, преподавателями и ищут любых свидетелей беспредела в хотьковском интернате. 

Ранее сообщалось, что учительница из Петербурга совратила 15-летнего мальчика из богатой семьи. 

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Теги: россия, интернат, секс, совращение
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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    07.04.2018, 17:21
Оценка:  -2
БРОКЕР_666
йух ровесников не ищет
MNI1957    07.04.2018, 17:06
Оценка:  -1
MNI1957
ох уж эти пионэрчики.расскажи,покажи,дай попробовать
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