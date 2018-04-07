Скрипаль пришел в себя и заговорил - СМИ
Бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль пришел в себя и начал разговаривать.
Об этом сообщает Sky News.
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“Полиция вскоре сможет поговорить с человеком в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает“ - сказал ведущий телеканала в прямом эфире.
Напомним, ранее сообщалось, что из критического состояния вышла Юлия Скрипаль, дочь экс-раведчика. Она смогла есть и говорить, после чего рассказала о своем состоянии. Юлия Скрипаль отказалась от помощи посольства РФ.
Разработчик токсина Новичок ранее говорил, что даже если Скрипаль с дочерью выживут, они не поправятся.
5 апреля российский телеканал опубликовал в одной из телепрограмм запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой девушки Викторией. Эту запись Виктория Скрипаль сама передала журналистам, однако канал не ручался за ее подлинность.
Также напомним, что пока Сергей и Юлия пребывали в больнице, у них дома погибли от обезвоживания две морские свинки. Кот, которого нашли в состоянии стресса, сильно страдал, поэтому его пришлось усыпить. Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала гибель животных на своей странице в Facebook.