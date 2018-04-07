В Германии грузовик протаранил толпу людей, есть погибшие

По информации местного издания, пострадало несколько десятков человек.

В субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер грузовик протаранил толпу людей. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает местное издание Rheinische Post.

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Часть города перекрыта. На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители просят жителей города избегать место трагедии.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

Полиция рассматривает инцидент как теракт t.me/breakingmash

Ранее сообщалось о том, что в Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта.