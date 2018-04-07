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В Германии грузовик протаранил толпу людей, есть погибшие

Комментариев: 1
По информации местного издания, пострадало несколько десятков человек.
По предварительным данным, погибли 3 человека, ранены 50
По предварительным данным, погибли 3 человека, ранены 50
t.me/breakingmash

В субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнстер грузовик протаранил толпу людей. Точное количество погибших и пострадавших уточняется.

Об этом сообщает местное издание Rheinische Post.

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Часть города перекрыта. На месте происшествия работают полицейские. Правоохранители просят жителей города избегать место трагедии.

Полиция рассматривает инцидент как теракт
Полиция рассматривает инцидент как теракт
t.me/breakingmash

Ранее сообщалось о том, что в Германии задержали сирийца по подозрению в подготовке теракта.

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Теги: германия, теракт
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Комментариев (1)
wnt    07.04.2018, 18:21
Оценка:  -1
wnt
путинские "беженцы" в действии..
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