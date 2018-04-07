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В Стамбуле танкер врезался в исторический особняк

Комментариев: 1
Танкер, который направлялся в Украину, снес значительную часть здания 18 века. Из-за аварии в проливе заблокировали движение в обе стороны.
Танкер снес часть здания
Танкер снес часть здания
hurriyetdailynews.com

Судно, направлявшееся в Украину, врезалось в исторический особняк в Стамбуле. Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, сообщает Hurriyet daily news.

Сообщается, что 225-метровый танкер, следовавший из Египта в Украину врезался в особняк 18 века, стоявший на берегу Босфора из-за неисправности в управлении.

В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули танкер Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом к берегу.

На фотографиях с места происшествия видны значительные повреждения, которые были нанесены особняку.

 
 dailysabah.com

Ранее в Стамбуле автобус врезался в остановку, погибло трое людей.

Ранее в Турции в аварию попал школьный автобус, который вез детей на экскурсию. В результате дорожного происшествия погибли 11 человек.

 

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Теги: Турция, фото, авария, Стамбул, танкер, столкновения, Босфор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    07.04.2018, 19:52
Оценка:  +1
Глод
Наверняка за штурвалом был пьяный россиянин.
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