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В Дании башня упала на библиотеку

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Согласно плану взрывников, башня должна была обрушиться в другую сторону, однако она упала на здание библиотеки. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Старая силосная башня в датском городе Вордингборг в пятницу, 6 апреля, рухнула на здание библиотеки. Инцидент произошел во время неудачного сноса, сообщает New York Post.

Вопреки плану башня обрушилась на на здание библиотеки.

На месте происшествия дежурили полицейские и спасатели. По их данным, на месте падения обломков никто из присутствующих горожан рабочих не пострадал.

Ранее в Майами обрушился мост, погибли люди. А в Харькове дом провалился глубоко под землю.

 

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Теги: видео, Дания, обрушение, башня
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Источник: УНН

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