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В Словакии разбился вертолет

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Машина упала прямо в аэропорту, медики госпитализировали двоих пострадавших. Причина крушения вертолета пока неизвестна, полиция проводит расследование.
Двое людей пострадали во время крушения вертолета
Двое людей пострадали во время крушения вертолета
facebook.com/policiaslovakia

На востоке Словакии в субботу, 7 апреля, разбился вертолет, два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщает местная полиция в Facebook.

Инцидент произошел в аэропорту Спишска-Нова-Вес.

Отмечается, что медики оказали пострадавшим помощь на месте, а затем госпитализировали.

Причины инцидента пока неизвестны. Полиция расследует обстоятельства аварии.

Как сообщалось, в США разбился крупнейший военный вертолет, в результате четверо людей погибли.

Позже вертолет ВМС Италии упал в море.

 

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Теги: авиация, вертолет, аэропорт, Словакия
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Источник: korrespondent.net

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