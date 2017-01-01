Наезд в Мюнстере: за рулем был психически больной
За рулем грузовика, въехавшего в субботу, 7 апреля, в толпу людей в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец. Об этом сообщает RP online.
Уточняется, что речь идет о мужчине 1969 года рождения.
По имеющимся данным, в 2014 и 2016 годах он обращался за психологической помощью.
Доказательств его связей с какими-либо террористическими организациями нет.
В настоящее время, по данным издания, жилище подозреваемого обследуют сотрудники правоохранительных органов на предмет наличия взрывчатых веществ.
Ранее сообщалось, что в автомобиле, въехавшем в толпу, был найден подозрительный предмет. Некоторые СМИ сообщали, что речь идет о взрывчатке. Если бы она сработала, то последствия наезда были бы значительно больше.
Напомним, 7 апреля в Германии грузовик въехал в толпу людей. Трое людей погибли на месте от наезда. Водитель застрелился в кабине грузовика.Десятки людей пострадали.
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