Наезд в Мюнстере: за рулем был психически больной

Грузовиком, под колесами которого погибли трое людей, управлял немец, который ранее неоднократно обращался за психологической помощью.

За рулем грузовика, въехавшего в субботу, 7 апреля, в толпу людей в Мюнстере находился психически неуравновешенный немец. Об этом сообщает RP online.

Уточняется, что речь идет о мужчине 1969 года рождения.

По имеющимся данным, в 2014 и 2016 годах он обращался за психологической помощью.

Доказательств его связей с какими-либо террористическими организациями нет.

В настоящее время, по данным издания, жилище подозреваемого обследуют сотрудники правоохранительных органов на предмет наличия взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в автомобиле, въехавшем в толпу, был найден подозрительный предмет. Некоторые СМИ сообщали, что речь идет о взрывчатке. Если бы она сработала, то последствия наезда были бы значительно больше.

Напомним, 7 апреля в Германии грузовик въехал в толпу людей. Трое людей погибли на месте от наезда. Водитель застрелился в кабине грузовика.Десятки людей пострадали.

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