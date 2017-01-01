Племянница Скрипаля просит Мэй помочь с визой

Посольство Великобритании в России официально уведомило родственницу Сергея и Юлии Скрипалей Викторию о том, что ей отказано во въезде в страну.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория обратилась в эфире Sky News к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой помочь получить визу, сообщает Sputnik.

В своем обращении к Мэй девушка подчеркнула, что в первую очередь хочет навестить своего дядю и двоюродную сестру, чтобы передать информацию об их здоровье бабушке.

"Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в его эпицентре находятся живые люди. Это наша семья, которой сейчас нужно быть вместе", - отметила Виктория.

Ранее МИД Великобритании отказал в выдаче визы Виктории Скрипаль, заявив, что "ее заявление не соответствует иммиграционным правилам".

"Я получила уведомление, в котором причину отказа посольство объясняет тем, что Юля вроде бы не хочет меня видеть, что я до этого в Британии у Сергея Викторовича (Скрипаля) не была, что я не работаю, не предоставила (банковский) счёт (минимум на 150 тысяч рублей), а также что у меня открытая дата возврата", - сказала она в комментарии Интерфаксу 7 апреля.

Напомним, на днях стало известно, что сам Скрипаль пришел в сознание и может разговаривать. В конце прошлой недели также пришла в себя его дочь.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 марта бывший российский разведчик и его дочь были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.



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