Меркель потрясена инцидентом в Мюнстере

Канцлер сообщила, что для расследования наезда грузовика, жертвами которого стали трое людей и 20 пострадали, делается все возможное.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в субботу, 7 апреля, что инцидент в Мюнстере произвел на нее ужасающее впечатление, передает Интерфакс Украина.

"Я глубоко потрясена ужасным происшествием в Мюнстере", - говорится в заявлении Меркель.

Она также сообщила, что в настоящий момент важнейшими задачами являются прояснение мотивов водителя, совершившего наезд в Мюнстере, и помощь пострадавшим и родственникам всех, кого затронул этот инцидент.

Кроме того, она выразила благодарность сотрудникам экстренных служб, работающих на месте происшествия.

Напомним, 7 апреля в немецком Мюнстере грузовик въехал в толпу людей, сидевших у кафе на одной из улиц города. Жертвами происшествия стали три человека, в том числе водитель, который покончил с собой. Пострадали 20 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии.

По информации СМИ, водитель являлся гражданином Германии и у него было психическое растройство. Предполагается, что инцидент не связан з терроризмом.



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