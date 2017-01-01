В ресторане Женевы взорвался баллон с газом

Среди 15 пострадавших были как сотрудники, так и посетители ресторана. Восемь человек попали в больницу, остальным помощь оказали на месте.

В одном из ресторанов Женевы взорваля баллон с газом, пострадали 15 человек. Об этом сообщила газета Blick со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 7 апреля, после полудня.

Ударная волна выбила стекла здания, среди пострадавших были как сотрудники, так и посетители ресторана. Восемь человек госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Полиция проводит расследование происшествия. По имеющимся данным, взорвался баллон, использовавшийся для карамелизации.

Ранее сообщалось, что в одном из кафе испанского города Малага в результате взрыва из-за утечки газа пострадали 90 человек.

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