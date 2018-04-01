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Осужденный экс-президент Бразилии сдался властям

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Ранее сторонники Луиса Инасиу Лулы да Силва предотвратили его попытку сдаться властям страны и не позволили покинуть здание профсоюза металлургов, где он находился два дня.
Лула да Силва покидает здание профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу
Лула да Силва покидает здание профсоюза металлургов в Сан-Бернарду-ду-Кампу

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу, 7 апреля, сдался властям. Об этом сообщил портал Folha de Sao Paolo.

Отмечается, что он вышел из здания профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу, где укрывался среди сторонников последние два дня, и сел в машину федеральной полиции.

Ранее он собирался исполнить решение суда о заключении в тюрьму, однако в срок, отведенный ему властями (до 23.00 по Киеву минувшей пятницы), он так и не сдался добровольно.

Напомним, в прошлом году бывшего президента Бразилии признали виновным в коррупции. Он пытался оспорить собственное заключение на 12 лет и один месяц, однако ни одну апелляцию судьи не поддержали.
 
За помещение его в тюрьму 4 апреля отдали свои голоса большинство членов Верховного суда Бразилии. Трансляция голосования велась в прямом эфире в интернете.

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Теги: президент, коррупция, Бразилия, арест
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Источник: korrespondent.net

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