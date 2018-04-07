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CNN: Северная Корея и США тайно готовят переговоры

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Представители разведсообществ двух стран обсуждали выбор места встречи Трампа и Ким Чен Ына. Среди вариантов - Пхеньян и столица Монголии.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Представители США и КНДР проводят прямые секретные переговоры для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом в субботу, 7 апреля, сообщил канал CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Источники сообщили телеканалу, что в  подготовке саммита участвует директор ЦРУ Майк Помпео вместе с рядом своих сотрудников. 

Утверждается, что американские и северокорейские представители разведки говорили несколько раз и даже встречались на территории третьей страны для обсуждения места будущих переговоров.

Собеседники CNN сообщили, что представители КНДР настаивают на встрече в Пхеньяне, однако неясно, согласится ли с такой идеей Белый дом. Также звучало предложение выбрать столицу Монголии Улан-Батор для переговоров лидеров двух стран.

Телеканал отмечает, что консультации должны подготовить почву для будущей встречи Помпео с его северокорейским коллегой.

Напомним, Ким Чен Ын предложил американскому лидеру провести личную встречу и Трамп согласился. Переговоры планируют провести до конца мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

Лидеры КНДР и Южной Кореи встретятся в апреле

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Теги: США, Северная Корея, переговоры, встреча, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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