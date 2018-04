В Нью-Йорке горела башня Трампа

Пожарные информировали, что огонь вспыхнул на 50 этаже здания на 5-й авеню Манхэттена. В результате инцидента пострадал один человек.

Пожарная служба Нью-Йорка сообщила о возгорании в здании Trump Tower.

"Пожар в высотном здании (Trump Tower) на 50 этаже", - информировала пресс-служба пожарного департамента города в Twitter.

Полицейские предупредили о перекрытии соседних улиц. Известно об одном пострадавшем.

Quite a fire at the top of #trumptower. Lots of fire trucks and police on site. pic.twitter.com/v5T4EgRPbV — Jaclyn Miller (@JaclynSMiller) 7 апреля 2018 г.

Trump Tower currently on fire pic.twitter.com/GJjIg9yPC0 — Dulc`e Papi (@ZionLee_) 7 апреля 2018 г.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе, носящем его имя, потушен.

"Пожар в Trump Tower потушен. (Пожар) был очень ограниченным. Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!" - написал американский лидер в Twitter.

Fire at Trump Tower is out. Very confined (well built building). Firemen (and women) did a great job. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 апреля 2018 г.

Отметим, пожарная служба Нью-Йорка присвоила пожару четвертую, более серьезную степень опасности.

#FDNY members remain on scene of a 4-alarm fire, 721 5th Ave in Manhattan. There is currently one serious injury to a civilian reported. (Photo credit: @nycoem) pic.twitter.com/0Smiljyupg — FDNY (@FDNY) 7 апреля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в январе произошел пожар на 58 этаже Trump Tower.