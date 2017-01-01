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СМИ: В результате пожара в башне Трампа умер мужчина

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Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже. Находившийся там человек серьезно пострадал и позже скончался в больнице.
Пожарные на месте происшествия в Нью-Йорке
Пожарные на месте происшествия в Нью-Йорке

При пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке погиб мужчина, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию.

Отмечается, что погибший мужчина 67 лет - житель апартаментов, находящихся в башне. Спасатели обнаружили его в тяжелом состоянии. Он был доставлен в больницу, где скончался.

Еще четверо пожарных получили легкие травмы, их жизням ничто не угрожает.

По словам представителей пожарной службы, на месте работали около 200 пожарных. Причину инцидента пока не называют. 

На момент происшествия никого из членов семьи президента США Дональда Трампа в высотке не было.

Напомним, в небоскребе Trump Tower произошел пожар. Возгорание началось в квартире в жилой зоне на 50-м этаже.

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Теги: США, Нью-Йорк, пожар, умер, небоскреб
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Источник: korrespondent.net

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